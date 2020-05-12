«ДНР»: Число заболевших коронавирусом приближается к 200

На подконтрольной группировке «ДНР» территории выявлено 199 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает «министерство здравоохранения» формирования.



За минувшие сутки было подтверждено 15 новых случаев болезни. В частности, один случай COVID-19 выявлен у приезжего из России, 14 положительных результатов были зафиксированы у контактировавших с заболевшими коронавирусом ранее, из них один медицинский работник.



Из общего числа заболевших 27 человек уже выписаны, пятеро — умерли. На лечении остаются 167 человек.

У Минздрава Украины нет официальных данных о числе заболевших коронавирусом в неподконтрольных районах.



Заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский заявил, что «ДНР» и «ЛНР» искусственно занижают статистику по коронавирусу. Также об этом говорил командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко.