По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

Ситуация с распространением Covid-19

По состоянию на утро 13 мая коронавирус в Украине зафиксирован у 16 425 человек. Из них 3 716 пациентов выздоровели, 439 — умерли. За сутки зафиксировано 402 случая болезни. На подконтрольной властям территории Донецкой области выявлено 102 случая болезни, на Луганщине — 42.



Группировка «ДНР» заявила о 208 случаях коронавируса в отдельных районах Донецкой области. За минувшие сутки диагноз подтвердился у девяти человек. На лечении остаются 176 пациентов, 27 были выписаны, а пятеро — скончались.



«ДНР» продлила действие ограничений в связи с пандемией до 31 мая включительно, однако некоторые ограничения смягчены. В частности, разрешено самостоятельно заниматься физкультурой и спортом на открытом воздухе, посещать парки культуры и отдыха, пользоваться аттракционами вне зданий. Самоизоляция жителей в возрасте старше 65 лет стала не обязательной, а рекомендованной.



Группировка «ЛНР» отменила движение пригородных пассажирских поездов до особого распоряжения. С 13 мая на большей части подконтрольной «ЛНР» территории отменены ограничительные меры.



В подконтрольном боевикам Алчевске Луганской области местные предприниматели вышли на митинг против карантинных ограничений. Несколько десятков человек жаловались на отсутствие работы и цензуру со стороны формирования.



Политика



В среду, 13 мая, в ведомстве Федерального канцлера Германии состоялись дополнительные консультации по урегулированию конфликта на Донбассе. Замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, присутствовавший на встрече в Берлине, заявил, что переговоры прошли конструктивно.



Боевые действия



Миссия ОБСЕ подтвердила сообщение о ранении женщины и девочки вследствие обстрела неподконтрольной правительству Саханки Донецкой области 7 мая.



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