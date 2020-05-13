«ДНР» подтвердила 208 случаев коронавируса

На подконтрольной группировке «ДНР» территории число заболевших коронавирусом за сутки увеличилось на девять и теперь составляет 208 человек.



Об этом сообщило «министерство здравоохранения» формирования.



По данным «ДНР», новые 9 случаев инфекции были выявлены у контактных лиц с заболевшими ранее, среди них один медработник.



Из общего числа заболевших на лечении остаются 176 пациентов, 27 были выписаны, а пятеро — скончались.

У Минздрава Украины нет официальных данных о числе заболевших коронавирусом в неподконтрольных районах.



Заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский заявил, что «ДНР» и «ЛНР» искусственно занижают статистику по коронавирусу. Также об этом говорил командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко.