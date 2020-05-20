По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

Ситуация с распространением Covid-19

По состоянию на утро 20 мая коронавирус в Украине выявлен у 19 230 человек. Из них 5 955 пациентов выздоровели, 564 — умерли. Новый случай зафиксирован на Донетчине. Диагноз подтвердился у 74-летней женщины из Мариуполя из числа контактных лиц. Таким образом, общее число пациентов с COVID-19 на подконтрольной властям территории области составляет 133, на Луганщине — по-прежнему 42 случая.



Двое человек умерли за минувшие сутки в неподконтрольных властям районах Донецкой области вследствие коронавирусной болезни, заявляют в «минздраве» группировки «ДНР». Согласно сообщению, скончался мужчина в возрасте 67 лет и женщина в возрасте 59 лет. За сутки в группировке зарегистрировали 14 новых случаев COVID-19. Все положительные результаты выявлены у контактных лиц, среди них 3 медицинских работника.



Группировка «ЛНР» заявляет о 345 случаях коронавируса в отдельных районах Луганщины. За минувшие сутки положительные результаты на COVID-19 получили 10 человек, еще семеро — сегодня. В формировании признают шесть летальных случаев, двое из них зарегистрированы вчера.



Президент Владимир Зеленский заявил, что в неподконтрольных Украине районах Донбасса от местного населения скрываются реальные данные о заболеваемости коронавирусом. Зеленский отметил, что Украина предлагала гуманитарную помощь, но группировки «ДНР» и «ЛНР» от нее отказались.





Политика



Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, второй президент Леонид Кучма не участвовал в недавнем заседании ТКГ из-за того, что находится на самоизоляции, сообщил вице-премьер Алексей Резников. С конца марта заседания Контактной группы проходят в видеоформате в связи с пандемией коронавируса. Резников не объяснил, почему Кучма не присоединился к переговорам онлайн.



В свою очередь, переговоры по Донбассу в «нормандском формате» могут состояться после окончания пандемии коронавируса в мире, заявил президент Владимир Зеленский. Последний раз лидеры Украины, России, Франции и Германии встречались в Париже в декабре 2019 года.



Украина созывает экстренное заседание ТКГ из-за заявлений, озвученных главами группировок «ЛНР» и «ДНР» Леонидом Пасечником и Денисом Пушилиным о приведении своих «войск» в боевую готовность. По информации «Новостей Донбасса», на улицах подконтрольного боевикам Донецка появилась военная техника.



Зеленский допустил выход Леонида Кучмы из переговорного процесса по Донбассу. По его словам, необходима дождаться обновления российской делегации в ТКГ.



Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным для прекращения войны на Донбассе и возвращения оккупированных территорий.



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