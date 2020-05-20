По улицам Донецка ездит военная техника. Боевики заявили о мобилизации своих сил

Фото: Тelegram/Типичный Донецк

На улицах Донецка замечена военная техника. Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса». Кроме этого, ограждают все военные части в городе.



Заместитель начальника так называемой «народной милиции» Эдуард Басурин заявил, что в подразделениях боевиков установлено круглосуточное дежурство, производится охрана и оборона гарнизонов, стратегических объектов, штабов и командных пунктов, выставлены дополнительные посты, организовано патрулирование.



Кроме того, боевики, находящиеся на полигонах и в районах учения возвращены в свои гарнизоны, а личный состав отозван из отпусков и командировок. Вооружение и боевая техника переведена в боевое состояние.



Ранее главы формирований «Л/ДНР» Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили о приведении вооруженных сил группировок «ЛНР» в боевую готовность из-за якобы обстрелов с украинской стороны.



Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма созывает экстренное заседание ТКГ из-за заявлений боевиков.