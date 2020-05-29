С 1 июня в Украине заработают спортзалы и бассейны. Кроме Донецкой и еще двух областей

С 1 июня в Украине возобновят работу спортзалы и бассейны за исключением Донецкой, Львовской и Ровенской областей. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача Украины, замминистра здравоохранения Виктора Ляшко.



Всем работникам и посетителям будет проводиться температурный скрининг, а на входе в помещения и по залу должны быть установлены антисептики.



Допуск в помещение будет возможен из расчета не более одного человека на 10 квадратных метров, в бассейне на 50 метров на одной дорожке не более 4 человек, на 25 метров — не более двух.

По состоянию на утро 29 мая в Украине выявлено 22 811 случаев заболевания коронавирусом. Из них 8 934 пациента выздоровели, а 679 — умерли от осложнений.