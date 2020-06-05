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Под Радой требуют отставки Авакова. Зажгли дымовые шашки

05 июня 2020, 10:22

Под Радой требуют отставки Авакова. Зажгли дымовые шашки

Утром 5 июня на площади Конституции у здания Верховной Рады в центре Киева проходит акция с требованием отставки министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Фото: strana.ua

Под стенами парламента собралось несколько сотен человек. Участники акции требуют отставки министра внутренних дел Авакова. С собой протестующие принесли плакаты с соответствующими надписями и национальную символику.

Протестующие также привезли под парламент автомобиль УАЗ. Несколько человек взобрались на автомобиль. Участникик акции зажгли дымовые шашки. Это произошло одновременно с выступлением Авакова в зале заседаений Верховной Рады. Министр зачитывает отчет о состоянии расследований по резонансным делам, в частности по перестрелке в Броварах и изнасилованию сотрудниками полиции женщины в Кагарлыке Киевской области.

В правительственном квартале одновременно собрались три акции протеста. Еще одна акция начнется днем. Все они призывают уволить министра внутренних дел Арсена Авакова.

В 9:00 стартовала акция «Авакова в отставку». Организаторы говорят, что причиной таких требований являются нерасследованные громкие дела и злоупотребления. Они также призывают людей выйти на митинги в регионах.

В то же время в 9:00 началась акция «Ненаказанное зло убивает. Аваков должен уйти!», которую организует партия «Голос».

«Депутаты должны проголосовать за постановление о его отставке. Ты можешь напомнить депутатам об их обязанности - защищать людей», - пишут организаторы.

В 10:00 члены партии «Правый сектор» начали под парламентом свою акцию. Они также призывают активистов выходить на митинги под стены областных государственных администраций в своих регионах.

Кроме этого под стенами Кабинета министров на 14 часов анонсирован митинг «Против полицейского произвола в Украине», который организуют KyivPride и «Центр гражданских свобод».

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Арсен Аваков
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акция протеста

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