«ДНР» собирается проверить участников военного парада на коронавирус

Группировка «ДНР» намерена проверить на коронавирус участников своего военного парада, который запланирован на 24 июня. Об этом сообщил сотрудник «министерства информации ДНР» Алексей Акутин в своем Telegram-канале.



Также в ходе подготовки и проведения парада рекомендовано использование средств индивидуальной защиты.



Отмечается, меры соблюдения санитарно-эпидемиологических норм «находятся на особом контроле главы ДНР и министерства здравоохранения».



Глава группировки Денис Пушилин говорил, что в параде задействуют более 2500 человек. По этой логике, необходимо будет провести минимум столько же тестирований.



В конце мая «ДНР» сообщала о проведении в общей сложности более трех тысяч лабораторных тестирований с начала пандемии.



При этом в лаборатории Донецка отмечали, что получения результатов исследований на коронавирус нужно ждать от четырех до восьми дней из-за нынешней загруженности.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин поручил провести военный парад Победы в Москве 24 июня.



1 июня аналогичную дату парада в Донецке назначила «ДНР». Двумя днями позже о проведении парада 24 июня также заявили в «ЛНР».



Военные парады в Москве, Донецке, и Луганске не состоялись 9 мая из-за эпидемии коронавируса.



На сегодняшний день «ДНР» подтверждает 642 случая инфицирования коронавирусом. Из них выписаны 159 человек, а умерли — 24. На лечении остаются 459 пациентов.