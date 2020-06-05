Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«ДНР» собирается проверить участников военного парада на коронавирус

05 июня 2020, 16:55

«ДНР» собирается проверить участников военного парада на коронавирус

Группировка «ДНР» намерена проверить на коронавирус участников своего военного парада, который запланирован на 24 июня. Об этом сообщил сотрудник «министерства информации ДНР» Алексей Акутин в своем Telegram-канале.

Также в ходе подготовки и проведения парада рекомендовано использование средств индивидуальной защиты.

Отмечается, меры соблюдения санитарно-эпидемиологических норм «находятся на особом контроле главы ДНР и министерства здравоохранения».

Глава группировки Денис Пушилин говорил, что в параде задействуют более 2500 человек. По этой логике, необходимо будет провести минимум столько же тестирований.

В конце мая «ДНР» сообщала о проведении в общей сложности более трех тысяч лабораторных тестирований с начала пандемии.

При этом в лаборатории Донецка отмечали, что получения результатов исследований на коронавирус нужно ждать от четырех до восьми дней из-за нынешней загруженности.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин поручил провести военный парад Победы в Москве 24 июня. 

1 июня аналогичную дату парада в Донецке назначила «ДНР». Двумя днями позже о проведении парада 24 июня также заявили в «ЛНР».

Военные парады в Москве, Донецке, и Луганске не состоялись 9 мая из-за эпидемии коронавируса.

На сегодняшний день «ДНР» подтверждает 642 случая инфицирования коронавирусом. Из них выписаны 159 человек, а умерли — 24. На лечении остаются 459 пациентов.

ТЕГИ

Организации
ДНР
Прочее
день победы коронавирус

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:55
«ДНР» собирается проверить участников военного парада на коронавирус
15:52
«ЛНР» назвала город, в котором самая сложная ситуация с COVID-19
14:00
Штаб ООС готовится к открытию КПВВ на Донбассе с 10 июня
13:25
«ДНР» заявила о ранении жительницы поселка под Донецком
12:15
Красный Крест отправил в Донецк более 50 тонн стройматериалов
12:05
«ДНР» сообщила об одной смерти от коронавируса и 31 заболевшем за сутки
09:27
«ЛНР» сообщает о смерти от COVID-19 третий день подряд
21:08
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
20:00
«ДНР» заявила о контузии женщины во время обстрела
16:03
Беспилотники ОБСЕ глушили над Донбассом шесть раз за два дня
13:29
Жители ОРДЛО с российскими паспортами смогут голосовать по поправкам к конституции РФ
11:50
«ДНР» сообщила о двух новых смертях от коронавируса и 31 заболевшем за сутки
09:16
«ЛНР» подтвердила восьмую смерть от коронавируса
08:52
«ДНР» хочет установить барельеф Захарченко на одном из зданий Донецка
20:08
«ЛНР» разрешила работу салонов сферы красоты и здоровья
все новости
17:23
ОП: Меркель поддержала изменения в работе Минской группы
17:07
Зеленский: Рада может принять опасный закон о частных армиях
16:55
«ДНР» собирается проверить участников военного парада на коронавирус
16:16
В Раде появился проект постановления об увольнении Авакова
16:07
Украинцы рассказали, хотят ли они жить в России, ЕС или США
15:52
«ЛНР» назвала город, в котором самая сложная ситуация с COVID-19
15:27
Запрет на въезд в ЕС для туристов продлен минимум до 1 июля
15:11
Глава ДонОГА увидел в протестах шахтеров ДТЭК политические мотивы
15:10
Опрос: Половина жителей Украины верят в мир на Донбассе через переговоры с Россией и «Л-ДНР»
14:37
Правозащитники вышли на акцию против Авакова
14:17
Зеленский назначил нового главу Службы внешней разведки
14:00
Штаб ООС готовится к открытию КПВВ на Донбассе с 10 июня
13:25
«ДНР» заявила о ранении жительницы поселка под Донецком
12:48
Между Славянском и Краматорском пока не будет пассажирских перевозок
12:45
Кириленко: Открытие КПВВ может привести ко второй волне эпидемии уже сейчас
все новости
ВИДЕО
Как ношение медицинской маски влияет на общество ►
04 июня, 16:26
Москва угрожает Донбассу. Обострение и вирус ►
30 мая, 21:35
«Боевые» выезды: российские медики признались, что участвовали в конфликте на Донбассе
29 мая, 07:50

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция