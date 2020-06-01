«ДНР» раскрыла, скольких пациентов с COVID-19 готовы принять больницы

Группировка «ДНР» определила 29 учреждений здравоохранения для размещения пациентов с заболеванием или подозрением на коронавирус COVID-19, а также контактных лиц с заболевшими. Об этом говорится в «приказе» «министерства здравоохранения» формирования.



Из них 5 медучреждений (в Донецке и Макеевке) будут принимать заболевших, нуждающихся в проведении дыхательной реанимации.



Для размещения пациентов и контактных лиц группировка предусмотрела 1893 коек и 4 бокса на 8 мест. Они расположены на территории медучреждений в Донецке, Макеевке, Горловке, Торезе, Снежном, Енакиево, Шахтерске и Амвросиевском районе.



Ни одно медзаведение для размещения пациентов с COVID-19 не предусмотрено в Докучаевске, где по данным украинского министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и самой «ДНР», в начале мая произошел всплеск заболевания среди медперсонала.



Большинство госпитальных баз расположено в Макеевке: 14 медучреждений, включающие 450 коек, изолятор приемного отделения и кабинет оказания ургентной стоматологической помощи.



Еще 795 коек в Макеевке и Донецке предназначены для размещения лиц, контактировавших с заболевшими.



На сегодня группировка «ДНР» признает 539 случаев заболевания коронавирусом. Это в 3,3 раза больше, чем на подконтрольной властям Украины территории Донецкой области, где зафиксировано 163 случая COVID-19.



Для размещения больных на подконтрольной властям территории области определено 13 медицинских учреждений и 955 коек. На базе еще четырех больниц имеется 184 койки для людей на обсервации.



«ДНР» не называет точное число лабораторных исследований, проведенных в ОРДО с начала пандемии, а также количество имеющихся тестов. В конце мая сообщалось о проведении в общей сложности более трех тысяч лабораторных тестирований. Согласно статистике Донецкой облгосадминистрации, в области без учета ОРДО проведено 4787 ПЦР-исследований и 19145 быстрых тестов на COVID-19.