Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«ДНР» раскрыла, скольких пациентов с COVID-19 готовы принять больницы

01 июня 2020, 16:45

«ДНР» раскрыла, скольких пациентов с COVID-19 готовы принять больницы

Группировка «ДНР» определила 29 учреждений здравоохранения для размещения пациентов с заболеванием или подозрением на коронавирус COVID-19, а также контактных лиц с заболевшими. Об этом говорится в «приказе» «министерства здравоохранения» формирования.

Из них 5 медучреждений (в Донецке и Макеевке) будут принимать заболевших, нуждающихся в проведении дыхательной реанимации.

Для размещения пациентов и контактных лиц группировка предусмотрела 1893 коек и 4 бокса на 8 мест. Они расположены на территории медучреждений в Донецке, Макеевке, Горловке, Торезе, Снежном, Енакиево, Шахтерске и Амвросиевском районе.

Ни одно медзаведение для размещения пациентов с COVID-19 не предусмотрено в Докучаевске, где по данным украинского министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и самой «ДНР», в начале мая произошел всплеск заболевания среди медперсонала.

Большинство госпитальных баз расположено в Макеевке: 14 медучреждений, включающие 450 коек, изолятор приемного отделения и кабинет оказания ургентной стоматологической помощи.

Еще 795 коек в Макеевке и Донецке предназначены для размещения лиц, контактировавших с заболевшими.

На сегодня группировка «ДНР» признает 539 случаев заболевания коронавирусом. Это в 3,3 раза больше, чем на подконтрольной властям Украины территории Донецкой области, где зафиксировано 163 случая COVID-19.

Для размещения больных на подконтрольной властям территории области определено 13 медицинских учреждений и 955 коек. На базе еще четырех больниц имеется 184 койки для людей на обсервации.

«ДНР» не называет точное число лабораторных исследований, проведенных в ОРДО с начала пандемии, а также количество имеющихся тестов. В конце мая сообщалось о проведении в общей сложности более трех тысяч лабораторных тестирований. Согласно статистике Донецкой облгосадминистрации, в области без учета ОРДО проведено 4787 ПЦР-исследований и 19145 быстрых тестов на COVID-19.

Слушайте также:

Эпидемия в Донецке и Луганске. Подкаст о реалиях карантина ►

ТЕГИ

Прочее
ДНР коронавирус

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:45
«ДНР» раскрыла, скольких пациентов с COVID-19 готовы принять больницы
13:06
«Спартак» из Донецка выступит в чемпионате России по мини-футболу. Президент клуба — «министр ДНР»
12:47
Почти полтысячи человек смогли пересечь КПВВ Донбасса с момента закрытия на карантин
11:49
«ДНР» не исследовала тесты на коронавирус в воскресенье
10:57
В Донецке жители затопленных домов перекрывали дорогу
10:56
«ЛНР» подтвердила 419 случаев коронавируса
22:09
Главные события Донбасса за неделю
10:49
«ДНР» подтвердила 7 новых случаев COVID-19. Всего в ОРДО — 539
21:35
Москва угрожает Донбассу. Обострение и вирус ►
14:04
Возле патруля ОБСЕ произошел взрыв на блокпосте боевиков
10:36
«ЛНР»: Два человека погибли, трое ранены в результате взрыва в Красном Луче
10:27
«ДНР» сообщила о 18-й смерти от коронавируса. Всего случаев заболевания — 532
10:19
«ЛНР»: В ОРЛО уже 405 случаев COVID-19
09:31
Абитуриенты из ОРДЛО не будут проходить самоизоляцию для сдачи украинского ВНО
09:16
Число случаев коронавируса в Украине превысило 23 тысячи
все новости
17:31
Судью из Донецкой области подозревают в решениях в интересах рейдеров на более чем 164 млн гривен
17:01
Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию России на 1 июля
16:45
«ДНР» раскрыла, скольких пациентов с COVID-19 готовы принять больницы
16:33
Кремль не видит позитивной динамики в развитии диалога с Украиной и Грузией
15:35
В Киеве мужчина угрожал взорвать мост Метро. Его задержали
14:43
Зеленский призвал не втягивать Украину в американские выборы из-за «пленок Байдена»
14:05
Ермак: Более 400 тысяч детей на Донбассе находятся под угрозой из-за конфликта
13:06
«Спартак» из Донецка выступит в чемпионате России по мини-футболу. Президент клуба — «министр ДНР»
12:49
Штаб ООС: Украинский военный был ранен в результате атаки беспилотника боевиков
12:47
Почти полтысячи человек смогли пересечь КПВВ Донбасса с момента закрытия на карантин
12:10
Ермак и три министра отправятся в Берлин на переговоры по Донбассу
11:49
«ДНР» не исследовала тесты на коронавирус в воскресенье
10:57
В Донецке жители затопленных домов перекрывали дорогу
10:56
«ЛНР» подтвердила 419 случаев коронавируса
10:33
В ВСУ не зафиксировано новых случаев COVID-19
все новости
ВИДЕО
Москва угрожает Донбассу. Обострение и вирус ►
30 мая, 21:35
«Боевые» выезды: российские медики признались, что участвовали в конфликте на Донбассе
29 мая, 07:50
Что происходит с экономикой в городах под контролем «Л/ДНР» ►
28 мая, 21:01

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция