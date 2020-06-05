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«ДНР» сообщила об одной смерти от коронавируса и 31 заболевшем за сутки

05 июня 2020, 12:05

«ДНР» сообщила об одной смерти от коронавируса и 31 заболевшем за сутки

За минувшие сутки на подконтрольной группировке «ДНР» выявили 31 случай заболевания коронавирусом COVID-19, еще один человек скончался. Об этом сообщает «министерство здравоохранения» формирования.

Уточняется, что от коноронавируса скончалась женщина в возрасте 40 лет.

Среди новых заболевших двое прибыли из России. Также среди заболевших один ребенок, контактировавший ранее с инфицированными родителями, и 7 медицинских работников.

Кроме того, за сутки были выписаны из больниц пятеро человек.

Всего «ДНР» подтверждает 642 случая инфицирования коронавирусом. Из них выписаны 159 человек, а умерли — 24. На лечении остаются 459 пациентов.

У властей Украины нет точных данных о числе заболевших на неподконтрольной территории.

Президент Владимир Зеленский заявил, что «Л-ДНР» скрывают реальную ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в ОРДЛО.

На подконтрольной властям части Донецкой области выявлено 195 случаев заболевания.

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