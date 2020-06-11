Украинский представитель Луганска в ТКГ прокомментировал нахождение отца на «Миротворце»

Представитель Луганской области в украинской делегации на переговорах Трехсторонней контактной группы, врач-травматолог Константин Либстер прокомментировал нахождение своего отца Сергея Либстера в списке сайта «Миротворец».



В базе данных этого ресурса 67-летний Либстер-старший, который является заведующим травматологического отделения Луганской городской больницы № 2, указан как «пособник террористов».



«Сайт "Миротворец" очень некорректно отбирает людей и вешает клеймо на человека. Те люди, которые знают моего отца, они подтвердят, они возмутятся и скажут, что он адекватный человек, который безумно любит город Луганск, который ничего не украл, не обманул никогда и никого», — сказал Либстер-младший в эфире телеканала «Прямой».



Он добавил, что если к отцу «есть вопросы», то пусть с этим разбираются спецслужбы. «Я уверен, что к моему отцу вопросов никаких нет», — подчеркнул Константин Либстер.



В интервью Liga.net он рассказывал, почему его отец не покинул Луганск летом 2014 года вместе с ним.



«Я выезжаю, мне 38 лет, имею хороший опыт работы. Приезжаю в Киев и мне говорят: ты не нужен. Моему отцу было 61. Кому нужен человек в 61, если в 38 не нужен? <...> Вам 61 год, у вас есть дом. У вас есть место, где похоронены ваши родители. Куда ехать?» — сказал Либстер-младший.



Он добавил, что его отец говорил ему: «Этой мой город, я здесь родился, и я буду в нем жить».