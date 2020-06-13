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Кабмин отменил временный запрет на въезд в Украину для иностранцев

13 июня 2020, 16:58

Кабмин отменил временный запрет на въезд в Украину для иностранцев

Кабинет министров Украины изменил требования для въезда в Украину иностранных граждан и лиц без гражданства и отменил временный запрет, введенный из-за пандемии коронавируса. Также возобновляется работа всех КПВВ на админгранице с Крымом. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Для въезда в Украину иностранцам необходим соответствующий страховой полис, а для лиц, прибывающих из стран с широким распространением заболевания коронавирусной инфекции, — пребывание в обсервации.

На период действия карантина запрещается пересечение государственной границы иностранцами и лицами без гражданства без наличия полиса страхования расходов, связанных с лечением COVID-19, обсервацией.

Основанием для обсервации является пересечение госграницы гражданином государства с широким распространением COVID-19. Обсервации не подлежат граждане таких государств, которые не находились на территории этих стран в течение последних 14 дней, сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и члены их семей, водители и члены экипажа грузовых транспортных средств, члены экипажей воздушных и морских, речных судов, члены поездных и локомотивных бригад, участники внешнего независимого оценивания вместе с одним лицом, что сопровождает каждого из них, если нет оснований полагать, что они были в контакте с больным COVID-19 лицом.

В то же время лицам, прибывающим из Крыма во время пандемии коронавируса, придется пройти самоизоляцию.

Государства с широким распространением COVID-19 — страны, в которых количество активных случаев заболевания коронавирусом составляет более 40 человек на 100 тысяч населения.

Перечень таких государств Госпогранслужбе Украины каждые 3 дня будет предоставлять Министерство здравоохранения Украины.

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