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«ДНР» отпустила из больницы на самоизоляцию людей, которые пересекли КПВВ

04 июля 2020, 20:05

«ДНР» отпустила из больницы на самоизоляцию людей, которые пересекли КПВВ

Людей, которые прибыли на подконтрольную группировке «ДНР» территорию через КПВВ «Еленовка» 25 июня, досрочно отпустили из обсервации в больнице домой на самоизоляцию. Об этом написал «депутат ДНР» Владислав Бердичевский в своем Telegram-канале.

Условием для этого был отрицательный тест на коронавирус. Telegram-канал Dontel отмечает, что все люди сдавали только экспресс-тест. Также у них брали общие анализы на наличие различных болезней, делали рентген, кардиограмму.

Во время самоизоляции им также должны сделать еще два теста на COVID-19.

Более 200 человек, которые приехали 25 июня с подконтрольной Украине территории, были помещены на обсервацию в больницу профпатологии и реабилитации в Донецке. На территории этого медицинского центра также был установлен палаточный городок, в котором на обсервации находится 60 человек, которые прибыли 27 июня.

C 28 июня «ДНР» снова запретила выезд на подконтрольную Украине территорию и въезд с нее. В группировке обещают, что попасть в ОРДО можно будет в определенный день и только при условии подачи заявления и включения в список.

26 человек, которые не смогли пересечь линию соприкосновения и установить мобильное приложение «Дій вдома», были досрочно выписаны из обсервации в Донецкой области.

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