«ДНР» заставила оставить автомобили у блокпоста на две недели обсервации

Группировка «ДНР» обязала людей, которые прибыли на подконтрольную ей территорию, оставить свои автомобили у пункта пропуска «Еленовка» на период двухнедельной обсервации в больнице. Об этом пишет местный Telegram-канал Dontel.



В сообщениях СМИ «ДНР» о прибытии людей с подконтрольной Украине территории 25 июня это не подтверждается, но и не опровергается.



Касательно автомобилей указывалось лишь, что транспорт прибывших прошел дезинфекцию.

При этом из видео «министерства информации ДНР» можно сделать вывод, что люди действительно оставили свои автомобили у пункта пропуска. В ролике показано, что всех повезли на автобусах.







По данным Dontel, стоимость проезда составила 200 рублей с человека без альтернативных вариантов.



25 июня «ДНР» впустила около 20 автомобилей с разным количеством людей в них. Также было несколько пешеходов — люди прошли около 6 километров в «серой зоне» без автобусов.



По прибытии все были обязаны подписать согласие на 14-дневную обсервацию. Людей повезли в Центр профпатологии и реабилитации в Донецке. По словам главного врача Елены Ляшенко, всем предоставлены палаты и трехразовое питание. Ранее в «ДНР» утверждали, что обсервация будет бесплатной.



Всего заявки на пересечение линии соприкосновения в сторону Донецка на 25 июня подали примерно 275 человек. При этом глава «Минздрава ДНР» Ольга Долгошапко сказала телеканалу «Юнион», что «люди по разным причинам могут не заехать». Отмечается, что в штаб, который дает разрешения на въезд, подано уже более 1000 заявок. В «ДНР» обещают назвать следующую дату для въезда позже.