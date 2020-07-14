Застрявшие люди продолжают ждать пропуска в Донецк после ночевки у КПВВ

Люди, которые вчера не смогли пересечь линию соприкосновения, продолжают находиться у КПВВ «Новотроицкое» на подконтрольной властям территории Донецкой области. Об этом «Новостям Донбасса» сообщили в гуманитарном центре «Пролиска» в Волновахе.



«По информации, которой мы владеем, они еще там находятся», — сказали в гуманитарном центре сегодня днем.



В «Пролиске» отметили, что о сложившейся ситуации были проинформированы власти и международные гуманитарные организации.



Вчера вечером у КПВВ «Новотроицкое» остались ночевать 13 человек. Все они не смогли пересечь линию соприкосновения в сторону Донецка из-за отсутствия в списках группировки «ДНР». Представители «Пролиски» привезли застрявшим людям еду и воду.



В предыдущие два раза, 25 июня и 7 июля, украинские пограничники пропускали через линию соприкосновения людей, которые не были в списках «ДНР» на въезд в Донецк. В итоге граждане, несмотря на предупреждения украинской Госпогранслужбы, застревали в «серой зоне». А в случае возвращения на подконтрольную Украине территорию им необходимо было бы отправиться на двухнедельную самоизоляцию.



Пресс-офицер Донецкого погранотряда Госпогранслужбы Украины Валерия Карпиленко сказала «НД», что украинские пограничники не руководствуются списками «ДНР», но предупреждают людей, что их могут не пропустить боевики.



Собеседница в гуманитарном центре «Пролиска» сказала, что не знает, есть ли у украинской стороны эти списки. «Просто они [украинские пограничники], когда обращаются к людям, спрашивают: "Вы получили положительное решение, чтобы пройти?" Люди признаются, что на телефон сообщение не пришло», — добавила она.

Группировка «ДНР» 13 июля на день возобновила работу пункта пропуска «Еленовка» под Донецком, который соединен дорожным коридором с украинским КПВВ «Новотроицкое».



Выехать из Донецка было возможно только при наличии регистрации на подконтрольной Украине территории, а пропуск в ОРДЛО разрешался по заранее согласованным спискам штаба «ДНР» по коронавирусу.