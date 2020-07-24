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Зеленский: Ответственность за перемирие на Донбассе должна нести «нормандская четверка»

24 июля 2020, 10:27

Зеленский: Ответственность за перемирие на Донбассе должна нести «нормандская четверка»

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что ответственность за соблюдение полного прекращения огня на Донбассе должна нести лидеры «нормандской четверки».

Об этом он сказал журналистам во время посещения КПВВ «Станица Луганская» в четверг, передает телеканал «Интер».

«За это должны подписанты нести ответственность. Подписанты — это лидеры "нормандской четверки". Нам кажется, что это повышает статус ответсвенности за прекращение огня. Я считаю, что это правильное решение. Если оно будет работать — прекрасно, не будет — посмотрим», — заявил Зеленский.

По его словам, Украина демонстрирует свою политическую волю выполнить договоренности.

Ранее Зеленский заявил, что ждет подписания решения о прекращении огня на Донбассе всеми сторонами «нормандского формата». В этот формат по урегулированию ситуации в регионе входят лидеры Украины, России, Франции и Германии.

22 июля Трехсторонняя контактная группа приняла дополнительные меры по контролю за соблюдением режима прекращения огня на Донбассе. Эти меры включают конкретные пункты, которые запрещают сторонам конфликта вести боевые действия.

Полный и всеобъемлющий «режим тишины» должен начаться 27 июля.

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