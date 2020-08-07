Украина бьет антирекорды по коронавирусу третий день подряд: 1 453 новых заболевших

За минувшие сутки в Украине зафиксирован 1 453 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью, что стало очередным антирекордом. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга коронавируса СНБО.



Также за сутки выздоровел 531 человек, а 33 ранее заболевших умерли.



За все время пандемии в Украине подтверждено 78 261 случай заболевания COVID-19. Из них 43 055 человек выздоровели, а 1 852 — скончались. Продолжают болеть 33 354 человека, что на 889 больше, чем днем ранее.

Ситуация в регионах:





У властей Украины нет официальных данных о заболеваемости COVID-19 на неподконтрольных территория Донбасса и в аннексированном Крыму.



Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Киеве (186), в Одесской области (156), во Львовской области (152), в Харьковской (146), Ивано-Франковской (131), Ровненской (100) областях.



В Украине третий день подряд фиксируются рекордные показатели суточного прироста заболевших. Вчера, 6 августа, сообщалось о 1 318 заболевших, а 5 августа — о 1 271.