Главы МИД Украины и Германии обсудили перспективы встречи министров «нормандской четверки»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и его германский коллега Хайко Маас в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Беларуси, перспективы встречи министров Нормандской четверки, а также борьбу с распространением COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.



«Дмитрий Кулеба сообщил Хайко Маасу о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня, благодаря которому уже более двух недель нет погибших и раненых в бою украинских военных. Министры согласились, что постоянное прекращение огня в зоне ООС способно создать предпосылки для дальнейшего мирного урегулирования», - сказано в сообщении.



Так, главы МИД Украины и Германии обсудили перспективы контактов на уровне министров «нормандской четверки» и согласились, что такая встреча четырех министров крайне необходима в ближайшие месяцы.



Помимо этого, отмечается, что Кулеба проинформировал Мааса о задержании белорусскими властями двух украинских правозащитников общественной организации «Восток SOS» Евгения Васильева и Константина Реуцкого.



«Министры договорились поддерживать связь относительно этой ситуации», - добавили в МИД.