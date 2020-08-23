Встреча «нормандских» советников в августе не состоится

Советники глав государств «Нормандской четверки» не будут проводить встречу 28 августа. Об этом сообщает российский «Интерфакс» со ссылкой на источник в Москве.



Также эту информацию подтвердил близкий к переговорам источник с украинской стороны. «Встречу советников лидеров действительно отменили», — сказал собеседник агентства «Интерфакс-Украина».



Обновлено. Офис президента Украины официально сообщил, что встреча, которая должна была состояться 28 августа в Париже, переносится в связи с командировкой советника президента Франции Эммануэля Бонна. О новой дате встречи на Банковой пообещали сообщить дополнительно.

Ранее встречу «нормандских» советников анонсировал президент Владимир Зеленский. Однако другие стороны «четверки» это официально не подтверждали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что ему неизвестно, договорились ли стороны по окончательной дате встречи.



В переговорах на этом уровне участвуют советники лидеров Украины, России, Франции и Германии. В частности, Киев представляет глава Офиса президента Андрей Ермак, а Москву — замглавы Администрации президента Дмитрий Козак.



В конце июля СМИ опубликовали письмо Козака, в котором он назвал переговоры «нормандской четверки» на уровне советников бессмысленными и предложил отказаться от этого формата.



В Кремле, комментируя обнародование письма, заявили, что ни о каком сворачивании переговоров по Донбассу речи не идет.



В свою очередь, Ермак назвал письмо российского представителя частью «дипломатической игры».