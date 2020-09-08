Перемирие на Донбассе на грани срыва. Почему и кому выгодно?

Из-за обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований 6-го сентября был ранен украинский военный, позже в этот же день еще один — убит. Перед этим Денис Пушилин ставил ультиматумы украинской стороне. Все это произошло в течение перемирия, начавшегося 27 июля, и поставило его под угрозу. Редакция «Новостей Донбасса» разбиралась, почему так вышло и кому это может быть выгодно?



Перемирие, переговоры и противоречивое постановление

С 27 июля пока еще действует полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. Последний месяц ОБСЕ фиксировала нетипично низкий показатель нарушений режима тишины.



Президент Владимир Зеленский в течение месяца во время своих рабочих поездок по Украине и общения с журналистами несколько раз подчеркивал достижение — «перемирие стабильно». С «тишины» на Донбассе президент начал свою речь и на День независимости.



Продолжались в это время и переговоры в ТКГ по Донбассу, где пытались договориться о следующих шагах по урегулированию конфликта. Этого сделать не удалось, потому что Россия и подконтрольные ей группировки «ЛДНР» не шли на принятие других договоренностей, озвучивая условие: отменить или изменить постановление о проведении местных выборов в Украине. Оно, по их версии, противоречит Минским договоренностям. С тех пор переговоры зашли в тупик.



Глава украинской делегации Леонид Кравчук взял на себя обязательство инициировать обсуждение соответствия постановления Минску. Как и обещал, он обратился к украинскому парламентус письмом. По этому поводу состоялось расширенное заседание комитета Верховной Рады — там решили создать рабочую группу, которая займется разработкой законодательства для установления мира на Донбассе, в том числе обещали заняться противоречивым постановлением. Однако, никаких подвижек по сей день не было.



Глава партии «Слуга Народа» Александр Корниенко на брифинге после съезда политсилы заявлял, что в Верховной раде пока не намерены вносить изменения в постановление.



«Я пока не видел инициатив относительно внесений изменений (в постановление о выборах, - ред.) от субъектов законодательной инициативы», — отметил Корниенко.



Второе заседание в ТКГ и разные итоги



Следом 2 сентября было еще одно заседание в ТКГ. Очень неоднозначно его результаты подали стороны переговоров: в Офисе Президента заявили, что достигнуто рамочное соглашение о разминировании и о разведении войск в 4 участках.



Но совсем иначе результаты переговоров озвучила другая сторона.



«Однако, представители Донбасса считают, что договоренности должны вступить в силу после приведения постановления Верховной Рады от 15 июля о назначении местных выборов в соответствие Минским соглашениям. Эта позиция должна быть зафиксирована письменно», — сказал представитель России в ТКГ Борис Грызлов.



В ОБСЕ также заявили, что Участникам Трехсторонней контактной группы не удалось принять окончательные решения по многим вопросам урегулирования конфликта на Донбассе.



«Однако, из-за продолжающейся дискуссии относительно соответствия постановления Верховной Рады Украины № 795-IX "О назначении очередных местных выборов в 2020 году" Минским соглашениям, к окончательному принятию решений в ТКГ сегодня прийти не удалось», — констатировала спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау.



Запрос на мир в обществе и политические очки



Почему Офис президента пишет на сайте что «достигнуто рамочное соглашение о разминировании и о разведении войск в 4 участках», а в ОБСЕ говорят, что решение так и не принято? Зеленский обещал в своей предвыборной программе принести мир в Украину. Вот как он сам описывает свои достижения:



«Сегодня 31 день неь боевых ранений, нет летальных случаев на фронте. Мне кажется, что это неплохое достижение. Еще мы вернули более 150 человек. Благодаря диалогу, благодаря встречам, благодаря давлению, благождаря многочасовым разговорам и переговорам с многими лидерами разных стран и... я думаю, что немножко благодаря мне», — сказал президент.



Глава офиса президента Андрей Ермак обещал что до конца 2020 года будут видны серьезные результаты. Но уже тогда к этому заявлению относились со скепсисом — вооружённый конфликт на Донбассе длится 6 лет и одними лишь разговорами его решить не удастся.



Угроза Пушилина



И сейчас конфликт развивается уже по-новому. Впервые в истории противостояния Пушилин делает предупредительные заявления об обстреле - в случае если— не будет демонтировано укрепление ВСУ в районе поселка Шумывозле Горловки до 3 сентября, иначе он отдаст приказ их уничтожить. Якобы ВСУ оборудовала позиции в нарушение перемирия.



Это заявление украинские власти проигнорировали. Но есть неполиткорректная реакция 503-й бригады, которая якобы укрепила позиции.





В ООС же нам ответили, что никаких продвижений по линии соприкосновения не было. А заявления Пушилина — не соответствуют действительности. Позже это подтвердили и в ОБСЕ.



Символичность



Тем не менее, ссылаясь на то, что украинская сторона не предоставила данных по демонтажу тех самых позиций вблизи Шумов, 5-го сентября Пушилин отдает приказ открыть по ним огонь 7-го сентября в 8 утра.



Символично, что именно пятого сентября в Украине официально стартовала избирательная кампания местных выборов. Это может быть знаком из Кремля. Если так, то он отличается особой циничностью — не уступишь в переговорах — потеряешь мир и козырь перед избирателями которые требуют мирного решения на востоке.



А если уж совсем погружаться во всевозможные теории и трактовки то есть и такая версия в среде сотрудников Офиса Президента и минобороны: якобы Путину в ответ на обновленное давление Запада нужны аргументы и козыри. Донбасс все эти годы был беспроигрышной картой, которую он доставал в нужный момент. Понимая усталость наших партнеров от войны, Путин на этом играет. Сейчас у Кремля задача спровоцировать Киев на ответный огонь и далее все по обычному сценарию.



Обстрел украинских бойцов и реакция властей



На следующий день после угрозы Пушилина, 6-го сентября, происходит обстрел со стороны группировки “ДНР” и ранение украинского военнослужащего. Без боевых ранений прошел 41 день перемирия. Это беспрецедентно. Кстати, в этот же день группировки «ДНР» и «ЛНР» заявили об обстрелах с украинской стороны.



Из-за риска эскалации конфликта представители украинской делегации в ТКГ собрались в Киеве на срочное совещание.



По итогу заявили о приверженности миру, ранение бойца и заявление Пушилина назвали провокацией и еще раз подчеркнули, что ОБСЕ не фиксировали никаких изменений в существующих позициях ВСУ с 22 июля.



«Мы очень ценим режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, достигнутый 27 июля. Именно поэтому мы постоянно следим за тем, как выполняются договоренности, и нам важно, чтобы Нормандский процесс как можно скорее дал результат. Украинская сторона будет делать все для того, чтобы не допустить срыва перемирия на Донбассе», — подчеркнул глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук.



И почти в это же время штаб ООС публикует информацию об уже погибшем украинском бойце вследствие прицельного обстрела. Военнослужащие в этот раз уже открывали огонь в ответ. Перемирие на грани срыва.



В попытках это предотвратить министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым. Давно не секрет, что именно Россия оказывает влияние на «Л-ДНР», если даже не полностью управляет ими.



«Это очевидные попытки сорвать режим прекращения огня и создать существенные препятствия для процесса мирного урегулирования в целом. Путь к миру и деоккупации наших территорий тернистый, но начинается он именно тогда, когда молчит оружие», — подчеркнул он.



До сих пор министры так и не поговорили.



Напряжение выросло до предела, в добавок к обстрелам 6-го сентября мог добавится еще один — 7-го, о котором Пушилин отдал приказ ранее.



Этого не случилось, так как он его отсрочил до 9-го сентября. Они заметили на позициях ВСУ, которые считают возведенными в нарушение перемирия, какое-то движение. Правда пока не поняли — происходит укрепление или демонтаж.



«На данный момент пока невозможно точно установить, направлены ли эти действия [украинских военных] на демонтаж незаконно сооруженных позиций или же наоборот — на еще большее их укрепление с целью эскалации обстановки», — заявили в «ДНР».



Одно из украинских СМИ опубликовало статью, где указывалось, что в срочном порядке происходит демонтаж и эвакуация личного состава с тех позиций. Но эта информация опровергалась военнослужащими и не получила подтверждения от официальных источников.



Формально Офис президента расценил обстрел, при котором ранили военнослужащего, и обстрел, повлекший смерть украинского военного, как два отдельных случая и требуют от России вмешаться в ситуацию и повлиять на провокационное поведение боевиков.



«Президент еще раз подчеркивает, что Украина не отступает от позиции достижения мира и выполняет все договоренности, достигнутые 22 июля относительно режима прекращения огня, что доказано СММ ОБСЕ. Однако, при необходимости, украинские военные будут защищать суверенитет, территориальную целостность и жизни украинских граждан», — добавили в ОП.



Владимир Зеленский также сообщил, что встреча советников лидеров Нормандского формата состоится 11 сентября.



«Мы на уровне министра иностранных дел и не только соединялись с Российской Федерацией, которая должна держать те договоренности, которые были [достигнуты] на уровне Трехсторонней контактной группы», — добавил президент.



Также Зеленский пообещал, что украинская власть «сделает все» для того, чтобы сохранить «режима тишины» на Донбассе и избежать большого числа погибших и раненых. «Другого варианта для сбережения жизни людей я не вижу», — подчеркнул он.



Итог



В очередной раз эта ситуация показала, насколько перемирие — хрупкая конструкция. И как мир, который 7-ой год ждут люди по обе линии соприкосновения, может оказаться лишь инструментом политических манипуляций.



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