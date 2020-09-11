Красный Крест и УВКБ ООН направили в ОРДЛО почти 200 тонн гуманитарной помощи

Международный комитет Красного Креста и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев направили на неподконтрольную властям территорию Донбасса гуманитарную помощь общим весом почти 200 тонн. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.



Через КПВВ «Новотроицкое» в сторону Донецка последовало 10 грузовиков от МККК и 10 грузовиков от УВКБ ООН.



Автомобили перевозили хозяйственные и строительные материалы весом 183,7 тонны.



Также МККК направил 8 тонн изделий медицинского назначения через КПВВ «Станица Луганская».