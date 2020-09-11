Гимназия в Горловке перешла на дистанционное обучение. У сотрудника — подозрение на COVID-19

С 10 сентября гимназия № 65 «Триумф» в подконтрольной боевикам Горловке Донецкой области переходит на дистанционный режим обучения. Об этом сообщила «начальница управления образования» Горловки Мария Полубан на своей странице во «Вконтакте».



Учащиеся перешли на обучение дома в связи с тем, что один из сотрудников заведения заболел воспалением легких.



При этом, по словам Полубан, результаты анализа на COVID-19 у него еще не подтверждены.



Предварительно учащиеся гимназии будут обучаться дистанционно две недели.

По состоянию на 11 сентября группировка «ДНР» подтверждает 2 780 случаев COVID-19. Из них выписаны 1 415 человек, 155 — умерли. На лечении остаются 1 210 пациентов.



Официальной информации о ситуации с распространением коронавируса на временно оккупированных территориях нет.



В Украине уже отправились на самоизоляцию 145 классов.