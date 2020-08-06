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«Швейцарцы такого не видели». Зеленский рассказал о модернизации «Воды Донбасса»

06 августа 2020, 12:14

«Швейцарцы такого не видели». Зеленский рассказал о модернизации «Воды Донбасса»

Власти Украины при поддержке международных партнеров работают над модернизацией системы водоснабжения Донецкой области. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

«Главное модернизировать то, что под землей. Все эти трубы мы должны заменить», — сказал он во время брифинга в Часов Яре Донецкой области.

По словам Зеленского, когда партнеры из Швейцарии приехали на Донетчину, то заявили, что «такого предприятия как "Вода Донбасса" они никогда не видели». «Действительно, очень большое предприятие. Когда оно будет модернизовано, то главное, чтобы мы ни от кого не зависели. Чтобы была чистая питьевая вода для наших людей», — добавил глава государства.

В свою очередь председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко отметил, что модернизация всей системы «Воды Донбасса» рассчитана на три года. Стоимость проекта составляет более 5 миллиардов гривен.

Коммунальная компания «Вода Донбасса» — единственное предприятие, которое продолжает работать по обе стороны конфликта. Это связано с тем, что объекты водоснабжения в подконтрольных и неподконтрольных украинским властям районах Донецкой области взаимосвязаны.

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