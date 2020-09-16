Более 100 тысяч украинцев проголосуют на выборах без привязки к месту регистрации

Более 100 тысяч украинцев изменили избирательный адрес, чтобы проголосовать на местных выборах по месту жительства. Об этом сообщает общественный холдинг «Группа влияния».



«100081 обращений было удовлетворено, а это — 95% от общего количества обращений по изменению избирательного адреса. За это время отказ получили 5171 граждан», — рассказал руководитель службы распорядителя Госреестра избирателей Александр Стельмах.



В свою очередь, адвокат Татьяна Дурнева отметила, что для подачи заявления об изменении избирательного адреса, чтобы проголосовать на выборах 25 октября, было критически мало.



«Как для процедуры, которая начала действовать впервые в истории Украины, да еще и в условиях пандемии, 100 000 обращений — это достаточно весомый показатель. Избиратели начали использовать новые возможности, но не слишком быстро и активно», — заявила она.



В связи с этим, Дурнева подчеркнула важность информационных кампаний о процедуре смены избирательного адреса, в том числе, возможности подачи онлайн-заявок, а также об ответственности за нарушение избирательного законодательства.

Для голосования на местных выборах 25 октября 2020 года гражданам необходимо в период с 1 июля по 9 сентября подать заявление в Государственный реестр избирателей об изменении избирательного адреса.