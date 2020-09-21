В Украине выявили 2675 заболевших коронавирусом за сутки

В Украине за минувшие сутки, 20 сентября, зарегистрировали 2 675 новых заболевших коронавирусом. Кроме того, 672 человека выздоровели, а 26 — умерли.



Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.



За все время исследований в стране выявлено 178 353 случаев COVID-19. Из них 78 184 человек выздоровели, а 3 583 — умерли. Продолжают болеть 96 586 человек, что на 1 977 больше, чем днем ранее.



Наибольшее число случаев заражения за минувшие сутки выявлено в Киеве (275), в Харьковской (245), Львовской (201) Тернопольской (192), Одесской (188) областях.