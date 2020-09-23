Следователя СБУ из Донбасса обвинили в вымогательстве 30 тысяч долларов

Следователь управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях подозревается в вымогательстве 30 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.



По версии селедсвтия, сотрудник СБУ вымогал деньги у подозреваемого в уголовном производстве в обмен на изменение инкриминируемой ему статьи, содействие при сделке о признании виновности и возврат изъятого имущества. Вымогательство имело место в феврале-марте 2020 года.



Следователю СБУ сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 368 Уголовного кодекса.



В суд подано ходатайство о взятии его под стражу и отстранения от должности.