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Следователя СБУ из Донбасса обвинили в вымогательстве 30 тысяч долларов

23 сентября 2020, 15:47

Следователя СБУ из Донбасса обвинили в вымогательстве 30 тысяч долларов

Следователь управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях подозревается в вымогательстве 30 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По версии селедсвтия, сотрудник СБУ вымогал деньги у подозреваемого в уголовном производстве в обмен на изменение инкриминируемой ему статьи, содействие при сделке о признании виновности и возврат изъятого имущества. Вымогательство имело место в феврале-марте 2020 года.

Следователю СБУ сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 368 Уголовного кодекса.

В суд подано ходатайство о взятии его под стражу и отстранения от должности.

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