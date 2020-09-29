Социологи рассказали, каким телеканалам доверяют избиратели украинских партий

В Украине наблюдается связь между политическими предпочтениями телезрителей их доверием к определенным телеканалам. Об этом заявил аналитик фонда «Демократические инициативы» Петр Бурковский, презентуя результаты социологического исследования о предпочтениях украинцев к СМИ после выборов 2019 года и начала пандемии COVID-19.



Согласно этим данным, избиратели партии «Слуга народа» чаще доверяют телеканалам «1+1», «Украина» и СТБ. Похожая структура доверия и у голосовавших за «Батькивщину» .



Избиратели «Оппозиционной платформы — За жизнь» доверяют «112 Украина», NewsOne, «Интеру» и «Украине».



У «Европейской солидарности» ее избиратели высказали доверие телеканалу «Прямой», «5 каналу», «Эспрессо», ICTV.



Опрос показал, что 75% украинцев продолжают получать информацию о ситуации в Украине и мире из общенациональных телеканалов. Далее идут социальные сети с 44%, показав значительный рост за два года. Та третьем месте среди источников информации респонденты указали интернет-СМИ — около 27%. Следующий по популярности источник получения информации — это рассказы родственников, соседей и коллег по работе — около 23,5%. Замыкает пятерку источников мессенджеры — почти 11,5%



При этом наблюдается возрастное деление: черпать информацию из соцсетей предпочитают молодые люди, а смотреть телеканалы — люди пожилого возраста.

Исследование было проведено в августе «Демократическими инициативами» совместно с Центром Разумкова по заказу «Детектор медиа». Опрошено 2022 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины за исключением неподконтрольных частей Донецкой, Луганской областей и Крыма.