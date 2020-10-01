В Северодонецке показали, как организовано временное убежище для пострадавших от пожаров

В северодонецких школах организовали временное убежище для пострадавших от пожаров на Луганщине. Об этом сообщает «Восточный вариант».



Людей, пострадавших от пожаров на Луганщине, разместили в школах № 8 и 17. С ними уже работают психологи.

Масштабные пожары в Луганской области начались вечером 30 сентября. Огонь распространился на 9 000 гектаров нескольких районов области — Новоайдарского, Старобельского и Станично-Луганского. Известно о шести погибших и более десятка госпитализированных. Также были эвакуированы 120 людей. В Северодонецке отменили занятия в школах, чтобы размещать там эвакуированных.



По факту пожаров на Луганщине открыто семи уголовных производств. Причиной возгорание на линии соприкосновения могут быть обстрелы со стороны боевиков.