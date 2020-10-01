Зеленский призвал не связывать пожары на Луганщине с обстрелами до вывода экспертов

Президент Владимир Зеленский считает преждевременными заявления о том, что пожары в Луганской области были спровоцированы обстрелами со стороны пророссийских боевиков.



«Я бы с обстрелами не объединял вопрос пожаров», — сказал он журналистам во время брифинга в Ровенской области.



Он напомнил, что это не первые пожары на Луганщине в этом году. Также Зеленский отметил, что в этом году в Украине вообще произошло много масштабных пожаров.



Также Зеленский констатировал, что причину пожаров на Луганщине должны установить правоохранители. «Уголовное производство зарегистрировано. Была ли причиной пожара провокация [боевиков], я вам пока не могу сказать. Это должны сказать профессионалы-правоохранители», — отметил он.



Ранее штаб ООС обвинил боевиков в провокации пожаров на линии соприкосновения.

Масштабные пожары в Луганской области начались 30 сентября. Огонь распространился на 9 000 гектаров нескольких районов области — Новоайдарского, Старобельского и Станично-Луганского. Известно о девяти погибших, более 10 человек госпитализированы. Также были эвакуированы 120 людей. В Северодонецке отменили занятия в школах, чтобы размещать там эвакуированных.



По факту пожаров на Луганщине открыто семь уголовных производств.