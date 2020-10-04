На Донбассе боевики за сутки 5 раз открыли огонь — штаб

В зоне боевых действий в Донбассе 3 октября боевики пять раз нарушили режим прекращения огня. Среди украинских военных никто не пострадал. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

Возле Майорска Донецкой области боевики применили стрелковое оружие, неподалеку Причепиловки и Новоселовки Второй — гранатометы различных систем. Вблизи Водяного и Марьинки вели огонь из стрелкового оружия и противотанкового ручного гранатомета.



В штабе добавили, что Объединенные силы соблюдают режим прекращения огня в полном объеме.

С начала перемирия (27 июля) и до 3 октября включительно Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 1478 нарушений «тишины». В общем зафиксировали 331 взрыв, 14 неопределенных боеприпасов, 3 вспышки дульного пламени, 14 осветительных ракет и 1116 очередей и выстрелов.

Режим прекращения огня на Донбассе продолжает действовать, несмотря на то, что 6 сентября, в результате обстрелов боевиков один украинский боец погиб, а еще один был ранен. Они стали первыми жертвами среди бойцов ВСУ с 27 июля, когда на Донбассе начали действовать дополнительные меры по контролю за перемирием. Жертв среди мирных жителей с начала августа не было.



«Режим тишины» поддержали советники лидеров Нормандского формата во время встречи 11 сентября. Также в его поддержку неоднократно высказывался президент Владимир Зеленский.