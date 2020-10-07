«ЛНР» похоронила командира боевиков «Лешего». Умер от пневмонии

Снимок: «ГТРК ЛНР» / YouTube

В подконтрольном группировке «ЛНР» Стаханове (Кадиевке) похоронили одного из командиров боевиков Алексея Павлова, известного по позывному «Леший». Об этом сообщает сепаратистский телеканал «Луганск 24».



45-летний Павлов умер 3 октября от двусторонней пневмонии легких. Отметим, что такая болезнь могла быть вызвана коронавирусом.



Прощание и похороны состоялись 6 октября.

Павлов командовал батальоном спецназа боевиков «Леший». Находился в розыске МВД Украины.

В Луганске 5 октября скончался певец и композитор, автор гимна «ЛНР» Юрий Дерский. Причиной смерти стала двусторонняя пневмония, которая могла быть спровоцирована коронавирусом.



За все время исследований «ЛНР» подтвердила 1077 заболевших коронавирусом. Из них уже выздоровели 819 человек, а 42 умерли.