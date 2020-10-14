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В ВСУ коронавирусом болеют 914 человек

14 октября 2020, 17:35

В ВСУ коронавирусом болеют 914 человек

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки зафиксирован 71 случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

Из них 28 человек госпитализированы, остальные лечатся дома под наблюдением врачей. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

За время пандемии в рядах ВСУ 3001 человек выздоровели, летальных случаев — 11. Продолжают болеть 914 человек.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 576 человека.

За минувшие сутки, 13 октября, в Украине выявили 5 590 заболевших коронавирусом. Кроме того, 2 137 человек выздоровели, а 107 умерли.

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