Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

На довыборах в Раду по 208-му округу кандидат «Слуги народа» опережает Олега Ляшко

Обновлено
26 октября 2020, 09:40

На довыборах в Раду по 208-му округу кандидат «Слуги народа» опережает Олега Ляшко

На промежуточных выборах в Верховную Раду по 208 округу в Черниговской области лидирует кандидат от «Слуги народа» Анатолий Гунько. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

По состоянию на 9 часов утра 26 октября Гунько получил 35,47% голосов. У лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко — 33,71%. Самовыдвиженец Людмила Давиденко (вдова погибшего народного депутата группы «Доверие» Валерия Давиденко) на третьем месте с 22,48% голосов.

ЦИК обработала 19,59% участковых протоколов. Результаты голосования уже сообщили 39 из 199 избирательных участков.

Кандидат от «Слуги народа» Анатолий Гунько заявил, что по параллельному подсчету голосов, который проводил его штаб, он победил на 208-м округе с разницей 1442 голоса.

Вместе с тем его оппонент Олег Ляшко вчера вечером поздравил себя с победой на выборах. Позже он заявил, что не признает результат «этих купленных выборов» и потребовал «справедливого расследования и наказания всех причастных к масштабному подкупу избирателей 208 округа».

Выборы в округе №208 были назначены на 25 октября в связи с гибелью народного депутата Валерия Давиденко. Его нашли мертвым с огнестрельным ранением 25 мая в туалете своего офиса в Киеве.

ТЕГИ

Организации
Верховная Рада Украины Слуга народа
Люди
Олег Ляшко

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:00
Кого выбрал Донбасс? Итоги выборов. Что думают в Донецке ►
11:33
«ДНР» сообщила о 2227 пациентах с пневмониями
09:12
«ЛНР» зафиксировала еще три смерти от COVID-19
21:37
Главные новости Донбасса за неделю
11:07
«ДНР» на день возобновит работу КПВВ под Донецком 26 октября
10:28
В ОРДЛО заявили о 85 заболевших и 9 умерших от COVID-19
22:33
Погиб российский командир батальона боевиков «ЛНР»
12:22
«ДНР»: За сутки в ОРДО 138 человек заболели и 16 умерли от COVID-19
11:09
«ЛНР» продлила школьные каникулы
09:22
«ЛНР» заявила о 19 заболевших и двух умерших от COVID-19
22:10
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 23 октября
21:52
Украина попросила МАГАТЕ выяснить уровень радиационного загрязнения в ОРДЛО
10:53
«ДНР»: За сутки 136 человек заболели и 19 умерли от COVID-19
09:10
Украина призвала РФ объясниться из-за военной автоколонны для «ДНР»
23:49
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 22 октября
все новости
13:34
Ощадбанк продлил действие карт для переселенцев до 1 января 2021 года
13:00
Кого выбрал Донбасс? Итоги выборов. Что думают в Донецке ►
12:31
Первоочередное обновление сетей «Воды Донбасса» оценили в 170 миллионов долларов
11:53
Как прошли выборы в Луганской области в условиях карантина ►
11:33
«ДНР» сообщила о 2227 пациентах с пневмониями
10:56
Минздрав допустил появление украинской вакцины от коронавируса через год
10:28
Экзитпол в Славянске: Во второй тур выходят действующий мэр и Неля Штепа
10:00
Местные выборы: результаты голосования на Донбассе. Наш онлайн
09:40
На довыборах в Раду по 208-му округу кандидат «Слуги народа» опережает Олега Ляшко
09:12
«ЛНР» зафиксировала еще три смерти от COVID-19
08:48
В Украине выявили 5426 заболевших коронавирусом за сутки
08:26
Коронавирус в Донецкой области: двое умерших и 193 заболевших за сутки
08:09
Штаб ООС: Боевики открыли огонь в районе Авдеевки
22:10
На местных выборах-2020 явка снизилась по сравнению с 2015 годом
21:47
В Луганской области люди с COVID-19 жалуются, что не смогли проголосовать ни дома, ни на участке
все новости
ВИДЕО
Кого выбрал Донбасс? Итоги выборов. Что думают в Донецке ►
26 октября, 13:00
Как прошли выборы в Луганской области в условиях карантина ►
26 октября, 11:53
Местные выборы: результаты голосования на Донбассе. Наш онлайн
26 октября, 10:00

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция