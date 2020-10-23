На довыборах в Раду по 208-му округу кандидат «Слуги народа» опережает Олега Ляшко

На промежуточных выборах в Верховную Раду по 208 округу в Черниговской области лидирует кандидат от «Слуги народа» Анатолий Гунько. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.



По состоянию на 9 часов утра 26 октября Гунько получил 35,47% голосов. У лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко — 33,71%. Самовыдвиженец Людмила Давиденко (вдова погибшего народного депутата группы «Доверие» Валерия Давиденко) на третьем месте с 22,48% голосов.



ЦИК обработала 19,59% участковых протоколов. Результаты голосования уже сообщили 39 из 199 избирательных участков.



Кандидат от «Слуги народа» Анатолий Гунько заявил, что по параллельному подсчету голосов, который проводил его штаб, он победил на 208-м округе с разницей 1442 голоса.



Вместе с тем его оппонент Олег Ляшко вчера вечером поздравил себя с победой на выборах. Позже он заявил, что не признает результат «этих купленных выборов» и потребовал «справедливого расследования и наказания всех причастных к масштабному подкупу избирателей 208 округа».

Выборы в округе №208 были назначены на 25 октября в связи с гибелью народного депутата Валерия Давиденко. Его нашли мертвым с огнестрельным ранением 25 мая в туалете своего офиса в Киеве.