«ЛНР» усилила ограничения из-за коронавируса

На подконтрольной группировке «ЛНР» территории усилены ограничения из-за угрозы коронавируса. Соответствующее решение принято так называемой чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссией.



Так, «комиссия» обязала носить в общественных местах маски и соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра и приостановила предоставление ЗАГСами услуги торжественной регистрации браков, продлила ограничения на работу предприятий сферы досуга, сократила график работы общепита до 15:00 и приостановила проверки субъектов хозяйствования.



Кроме этого, образовательные организации интернатного типа и учащиеся 5-8-х и 10-х классов переведены на дистанционное обучение, учащиеся начальных и выпускных классов на очно-заочное обучение. Решение о возобновлении очного обучения в сельских школах разрешила принимать на местах.



Ограничения вводятся со 2 ноября до «особого распоряжения».

По состоянию на 29 октября группировка подтверждает 1511 случай заболевания COVID-19, из которых выздоровели 1145 человек, 72 — умерли.



Официальной информации о ситуации с распространением COVID-19 на временно оккупированных территориях у властей Украины нет.