На Донетчине 466 новых случаев COVID-19 и пять смертей

В Донецкой области зарегистрировано 466 новых случаев инфицирования коронавирусом, а также пять летальных случаев. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



Из-за осложнений вследствие коронавируса умерли 54-летний житель Константиновки, 63-летняя женщина из Великоновоселковской ОТГ, 65-летний житель Угледара, 68-летняя жительница Бахмута и 70-летний житель Светлодарска.



Отмечается, что в число 466 вошли также больные, выявленные ранее, которых до сих пор не успели внести в общую статистику.



148 новых случаев обнаружили в Мариупольской ОТГ, 109 в Славянской ОТГ, 51 в Бахмутской, 37 в Краматорской, 23 в Черкасской, 13 в Добропольской, девять в Мангушской, по шесть в Никольской, Угледарской, Константиновской и Лиманской ОТГ, по пять в Соледарской, Мирненской и Волновахской ОТГ, четыре в Александровской ОТГ, по три в Северской, Мирноградской, Покровской, Андреевской и Торецкой ОТГ, по два в Звановской, Часовоярской, Великоновоселковской, Сартанской и Николаевской ОТГ, по одному в Шаховской, Дружковской, Марьинской, Кураховской, Новогродовской, Новодонецкой, Гродовской и Селидовской ОТГ.



За все время исследований на подконтрольной Украине части Донецкой области выявили 9645 заболевших. Из них 4364 человек выздоровели, 100 умерли. Продолжает лечение 5181 человек.