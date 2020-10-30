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В Украине рекордное количество заболевших за сутки — 8312 человек

30 октября 2020, 09:00

В Украине рекордное количество заболевших за сутки — 8312 человек

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 8 312 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки, выздоровели 3 394 человека, умерли 173 пациента. Об этом свидетельствуют данные Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро пятницы составило 378 729 человек, умер от COVID-19 7 041 человек, выздоровели 155 026.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (741), в Харьковской (659), Хмельницкой (521) , Одесской (493), Донецкой (466) и Львовской (425) областях.

Умерло от COVID-19 за сутки больше всего в Киеве (17), Львовской и Одесской (по 16), Днепропетровской (14), Сумской (11), Киевской и Житомирской (по 10) областях.

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 216 662 человека, что на 4 745 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (741), в Харьковской (659), Хмельницкой (521) , Одесской (493), Донецкой (466) и Львовской (425) областях.

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