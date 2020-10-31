Очередной рекорд: 8752 заболевших коронавирусом за сутки в Украине

За минувшие сутки, 30 октября, в Украине выявили 8752 заболевших коронавирусом, что стало рекордом за все время пандемии.



Об этом свидетельствуют данные Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.



За все время исследований в стране выявлено 387 481 случаев COVID-19. Из них 158 928 человек выздоровели, а 7196 умерли. Продолжают лечение 221 357 человек, что на 4695 больше, чем днем ранее.



Наибольшее число новых случаев коронавируса за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (781), в Донецкой (749), Харьковской (622), Львовской (514), Одесской (507) и Хмельницкой (497) областях.



Днем ранее в Украине было выявлено 8312 заболевших, что было предыдущим рекордом.