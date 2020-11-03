Под Верховной Радой протестуют шахтеры из Угледара

Фото: Facebook/Михаил Волынец

Возле Верховной Рады проходит протест шахтеров угледобывающих предприятий Угледара. Об этом на странице в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат от «Батькивщины» Михаил Волынец.



По его словам, среди протестующих горняки шахты им. М. С. Сургая и Южнодонбасской. К ним присоединились коллеги из «Добропольеуголь».



Шахтеры требуют погасить задолженность по зарплате, обеспечить стабильный сбыт угля, запретить обесточивание шахт на время действия режима карантина, решить вопрос о повышении уровня тарифных ставок и окладов до 25%, а также вернуть подземный стаж.

Фото: Facebook/Михаил Волынец