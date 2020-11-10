Очередной рекорд: 10842 заболевших коронавирусом за сутки в Украине

За минувшие сутки, 9 ноября, в Украине выявлено 10842 новых случая заболевания коронавирусом, что стало новым рекордом за все время пандемии. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов.



Также за отчетный период выздоровели 5514 человек, а 191 умер.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (747), Житомирской (646), Киевской (628), Одесской (608) и Запорожской (588) областях.



За все время пандемии в стране выявлено 479 197 заболевших COVID-19. Из них выздоровели 214 657 человек, а 8 756 умерли.