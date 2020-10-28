В Краматорске огласили результаты первого тура выборов мэра

Краматорске во второй тур выборов городского головы выходят Александр Гончаренко и действующий мэр Андрей Панков. Об этом сообщает территориальная избирательная комиссия.
Согласно этим данным, Гончаренко набрал 48,61% (19 390 голосов избирателей), а Панков — 37,75% (15 056 голосов).
Окончательные результаты выборов в горсовет должны быть оглашены в среду. По предварительным данным, 42 депутатских кресла будут распределены так:
Александр Гончаренко участвует в выборах мэра в качестве самовыдвиженца. При этом его поддержала партия «Наш Краматорск» депутата Верховной Рады и бизнесмена Максима Ефимова. Гончаренко — действующий депутат горсовета, директор по маркетингу и сбыту «Энергомашспецстали» — предприятия Ефимова.
Андрей Панков также пошел на выборы в качестве самовыдвиженца. Подробнее о предвыборных раскладах в Краматорске можно прочитать здесь.