Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Краматорске огласили результаты первого тура выборов мэра

28 октября 2020, 10:35

В Краматорске огласили результаты первого тура выборов мэра

Краматорске во второй тур выборов городского головы выходят Александр Гончаренко и действующий мэр Андрей Панков. Об этом сообщает территориальная избирательная комиссия.

Согласно этим данным, Гончаренко набрал 48,61% (19 390 голосов избирателей), а Панков — 37,75% (15 056 голосов).

Окончательные результаты выборов в горсовет должны быть оглашены в среду. По предварительным данным, 42 депутатских кресла будут распределены так:

  • «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 14 мест
  • Команда Максима Ефимова «Наш Краматорск» — 12 мест
  • Партия мира и развития — 5 мест
  • Слуга народа — 4 места
  • Европейская солидарность — 4 места
  • Партия Шария — 3 места

Читайте также:

Местные выборы: результаты голосования на Донбассе. Наш онлайн

Александр Гончаренко участвует в выборах мэра в качестве самовыдвиженца. При этом его поддержала партия «Наш Краматорск» депутата Верховной Рады и бизнесмена Максима Ефимова. Гончаренко — действующий депутат горсовета, директор по маркетингу и сбыту «Энергомашспецстали» — предприятия Ефимова.

Андрей Панков также пошел на выборы в качестве самовыдвиженца. Подробнее о предвыборных раскладах в Краматорске можно прочитать здесь.

ТЕГИ

Места
Краматорск
Люди
Андрей Панков Александр Гончаренко
События
местные выборы

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:00
«ДНР» сообщила о 159 заболевших коронавирусом за сутки. Умерли 17 человек
08:18
«ЛНР» зарегистрировала еще 33 случая коронавируса
22:42
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 27 октября
21:24
В Алчевске прошли похороны россиянина, руководившего батальоном боевиков «Призрак»
17:21
«ДНР» ждет очередной «гумконвой» из России
13:24
«Минздрав ДНР» заявил, что не может решить проблему отсутствия лекарств в аптеках
10:33
Пункт пропуска «ЛНР» у Станицы Луганской будет работать по зимнему графику
10:29
В «ДНР» объяснили рост цен на продукты погодой и поставками из России
09:56
«ДНР» сообщила о 160 заболевших коронавирусом за сутки. 18 человек умерли
13:00
Кого выбрал Донбасс? Итоги выборов. Что думают в Донецке ►
11:33
«ДНР» сообщила о 2227 пациентах с пневмониями
09:12
«ЛНР» зафиксировала еще три смерти от COVID-19
все новости
12:06
В Константиновке на выборах мэра победил кандидат от ОПЗЖ
11:02
Нападение в поезде «Мариуполь — Киев»: Суд продлил арест подозреваемому
10:35
В Краматорске огласили результаты первого тура выборов мэра
10:20
Местные выборы: результаты голосования на Донбассе. Наш онлайн
10:05
В Мариуполе скорая помощь не справляется с потоком пациентов: 60 сотрудников на больничном
10:00
«ДНР» сообщила о 159 заболевших коронавирусом за сутки. Умерли 17 человек
08:51
На Донетчине — 205 новых случаев коронавируса и четыре смерти
08:46
В Украине выявили 7474 заболевших коронавирусом за сутки. Рекорды по числу смертей и выздоровлений
08:32
Штаб ООС заявил о 4 обстрелах со стороны боевиков на Донбассе
08:18
«ЛНР» зарегистрировала еще 33 случая коронавируса
08:05
Ляшко проиграл довыборы в Раду кандидату от «Слуги народа»
23:27
В ОП допустили, что Зеленский предложит новый закон про е-декларации после решения КСУ
все новости
ВИДЕО
Местные выборы: результаты голосования на Донбассе. Наш онлайн
28 октября, 10:20
Кого выбрал Донбасс? Итоги выборов. Что думают в Донецке ►
26 октября, 13:00
Как прошли выборы в Луганской области в условиях карантина ►
26 октября, 11:53

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция