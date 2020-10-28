В Краматорске огласили результаты первого тура выборов мэра

Краматорске во второй тур выборов городского головы выходят Александр Гончаренко и действующий мэр Андрей Панков. Об этом сообщает территориальная избирательная комиссия.



Согласно этим данным, Гончаренко набрал 48,61% (19 390 голосов избирателей), а Панков — 37,75% (15 056 голосов).



Окончательные результаты выборов в горсовет должны быть оглашены в среду. По предварительным данным, 42 депутатских кресла будут распределены так:

«Оппозиционная платформа — За жизнь» — 14 мест

Команда Максима Ефимова «Наш Краматорск» — 12 мест

Партия мира и развития — 5 мест

Слуга народа — 4 места

Европейская солидарность — 4 места

Партия Шария — 3 места

Александр Гончаренко участвует в выборах мэра в качестве самовыдвиженца. При этом его поддержала партия «Наш Краматорск» депутата Верховной Рады и бизнесмена Максима Ефимова. Гончаренко — действующий депутат горсовета, директор по маркетингу и сбыту «Энергомашспецстали» — предприятия Ефимова.



Андрей Панков также пошел на выборы в качестве самовыдвиженца. Подробнее о предвыборных раскладах в Краматорске можно прочитать здесь.