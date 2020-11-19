«ДНР» начала прием заявок на российское гражданство среди иностранцев

«Миграционная служба» группировки «ДНР» начала прием иностранцев и лиц без гражданства, которые хотят получить российское гражданство в упрощенном порядке. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ДНР».



Там отметили, что это позволяет сделать указ президента России Владимира Путина, который вступил в силу 4 ноября.



Теперь для подачи документов на вступление в гражданство РФ могут обратиться не только граждане Украины, но и иностранные граждане и лица без гражданства, зарегистрированные и постоянно проживающие на подконтрольных «ДНР» и «ЛНР» территориях и имеющие соответствующие «паспорта».



В Донецке прием таких людей осуществляется в «управлении миграционной службы» по адресу улица Ф. Зайцева 46в.



Ранее протест в связи с указом Путина выразил МИД Украины.