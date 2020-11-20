Украина присоединилась к европейским санкциям против режима Лукашенко

Украина и еще шесть стран присоединились к санкциям Евросоюза против режима Александра Лукашенко. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на заявление высокого представителя ЕС.



Лидеры ЕС на саммите в начале октября открыли путь к утверждению санкций в отношении чиновников режима Александра Лукашенко после того как Кипр согласился снять свое вето.



В санкционный список внесли 40 чиновников.



«Страны-кандидаты Республика Северная Македония, Черногория и Албания, а также Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, входящие в Европейскую экономическую зону, и Украина присоединяются к этому решению Совета», — говорится в заявлении.



Отмечается, что у стран приведут свою национальную политику в соответствие с этим решением Совета ЕС.

Победа Лукашенко на президентских выборах в Беларуси в августе 2020 года привела к массовым акциям протеста и жесткому разгону митингующих силовиками. Его оппонентка Светлана Тихановская, которая временно покидала страну, объявила себя победительницей выборов — по данным ее избирательного штаба, кандидатка получила от 70 до 90% голосов в разных регионах страны.



23 сентября состоялась закрытая церемония «инаугурации» Лукашенко. Лидеры стран Европейского Союза отказались признать официальные результаты выборов президента Беларуси.



6 ноября Европейский союз ввел санкции против Александра Лукашенко и расширил «черный список».