ЕС не признает результаты выборов в Беларуси и введет санкции

Главы государств и правительств стран Европейского союза не признают результатов выборов президента Беларуси. Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам чрезвычайного саммита в Брюсселе, передает DW.



По словам немецкого лидера, голосование в Беларуси не было ни справедливым, ни свободным. «Выборы не были ни справедливыми, ни свободными, и по этой причине результат этих выборов не может быть признан», — указала глава правительства Германии, которая с 1 июля по ротации является председателем Совета ЕС.



Меркель указала, что «нет никаких сомнений» в том, что имели место массовые нарушения. Она добавила, что лидеры ЕС осуждают насилие против людей и призвали освободить всех политзаключенных. Также ЕС выступает за национальный диалог, который ранее предложила оппозиция. «Мы стоим на стороне мирных демонстрантов», — резюмировала Меркель.



Глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что Евросоюз наложит санкции на представителей белорусских властей, ответственных за насилие при разгоне акций протеста, а также за фальсификацию выборов.



Что именно это будут за санкции и кто под них подпадет, в ЕС пока не уточняют.