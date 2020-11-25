«ЛНР»: 10 новых заболевших и два умерших от COVID-19

В отдельных районах Луганской области зафиксировано 10 заболевших COVID-19 и два летальных случая. Об этом заявляет «минздрав» группировки «ЛНР».
Группировка не приводит географию новых выявленных случаев, а также другие подробности.
По состоянию на 25 ноября «ЛНР» признает 1755 случаев заболевания коронавирусом, из которых 1512 человек выздоровели, 136 — умерли.
У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.
За минувшие сутки в Украине зафиксировано 13 882 новых случая заболевания коронавирусом.