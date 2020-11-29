«ДНР» на один день откроет своей пункт пропуска у Еленовки

Группировка «ДНР» откроет свой пункт пропуска «Еленовка», который соединен дорожным коридором с украинским КПВВ «Новотроицкое», на въезд и выезд в понедельник, 30 ноября. Об этом сообщает «межведомственный штаб ДНР» по борьбе с коронавирусом.



КПВВ будет работать с 9:00 до 16:30 по местному времени (8:00 до 15:30 по Киеву).



Для выезда с подконтрольной «ДНР» территории необходимо иметь регистрацию (прописку) на подконтрольной Украине территории.



Для въезда в сторону Донецка обязательно необходимо получить разрешение «межведомственного штаба». При въезде также нужно заполнить бланк-согласие на прохождение обсервации в больнице.



Либо, при желании, можно сдать платный экспресс-тест на COVID-19. В случае отрицательного результата, нужно дать согласие на самоизоляцию дома. Если тест окажется положительным, человек направляется в стационарное отделение больницы для проведения дальнейшего обследования.



Люди, которые направляются на подконтрольную Украине территорию, должны иметь приложение «Дій вдома», чтобы отправиться на двухнедельную самоизоляцию. При предоставлении ПЦР-теста с негативным результатом самоизоляцию можно прекратить.