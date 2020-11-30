Рада не будет рассматривать бюджет-2021 на этой неделе

Законопроект о государственном бюджете на 2021 год на этой пленарной неделе в зале заседаний рассмотрен не будет, поскольку депутатам нужно время, чтобы с ним ознакомиться. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.



«Мы его будем рассматривать или на следующей пленарной неделе, или если мы будем видеть возможность, то на следующей непленарной неделе мы сможем его рассмотреть на внеочередном заседании, если будем видеть его поддержку и возможность его принятия», — сказал он на заседании согласительного совета глав фракций и парламентских комитетов.



Он отметил, что Кабинет министров подал проект бюджета на следующий год только в прошлую пятницу.



«Согласно действующему законодательству, народные депутаты должны будут ознакомиться с этим документом. Детально изучить его, чтобы определиться со своей позицией о его поддержке или внесении замечаний. На этой неделе физически мы его рассмотреть не сможем», — сказал Разумков.



Согласно закону, депутатам отводится 10 дней на ознакомление с проектом бюджета.