Коронавирус на Донбассе: статистика за сутки

За минувшие сутки, 6 декабря, в Донецкой области выявили 245 заболевших коронавирусом. Об этом сообщается на сайте системы мониторинга распространения коронавируса СНБО.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донетчины зарегистрировано 25 792 заболевших COVID-19. Из них 15 962 человека выздоровели, а 522 умерли.



В Луганской области за сутки COVID-19 подтвердили у 61 человека. Всего на подконтрольной правительству части Луганщины выявлено 7 088 заболевших, из них 4 963 пациента выздоровели, а 187 скончались.

За воскресенье в Украине выявлен 8641 заболевший коронавирусом. За все время пандемии в стране зарегистрировано 821 947 заболевших, из которых выздоровели 423 704 человека, а умерли 13 733.