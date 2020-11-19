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Жители угольных городов Донбасса назвали условия, при которых согласны на закрытие шахт

19 ноября 2020, 16:14

Жители угольных городов Донбасса назвали условия, при которых согласны на закрытие шахт

Закрытие угольных шахт и перепрофилирование моногородов должно проходить в тесном сотрудничестве властей с местными жителями. Таким является один из главных выводов исследования «Будущее справедливой трансформации в Украине: восприятие в шахтерских городках», проведенного общественной организацией «Екодія» и представительством Фонда Эберта в Украине.

Исследование проводилось в июле и августе методом фокус-групповых дискуссий. В нем приняли участие жители Доброполья, Мирнограда, Новогродовки, Покровска, Угледара, Селидово и Торецка.

Чаще всего респонденты отмечали такие негативные аспекты монопрофильности городов:

  • зависимость развития города от одного предприятия, его успешной деятельности, что влияет на уверенность в будущем;
  • отсутствие выбора профессий, занятости. В то же время наблюдается снижение престижа профессии шахтера, она не вызывает интерес у части молодежи;
  • тяжелый труд на предприятии с неконкурентной зарплатой, которую часто задерживают.

При этом позитив относительно монопрофильности скорее связан с отсутствием других возможностей в городе: предприятие является главным и стабильным источником пополнения городского бюджета (при условии, если оно не дотационное) и рабочих мест для населения.

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По мнению участников исследования, закрытие шахт и перепрофилирование города является трудоемким процессом, который должен иметь утвержденную стратегию, проходить прозрачно и реализовываться в тесном сотрудничестве с местными жителями. Так, для максимально безболезненного закрытия шахт стоит:

  • наладить тесную коммуникацию представителей власти с громадой города, создать рабочую группу, которая будет включать представителей шахтеров — людей, владеющих ситуацией изнутри;
  • создать и развивать предприятия, которые обеспечат уход от монопрофильности и занятость населения после закрытия шахт;
  • обеспечить социальную защиту населения, пострадавшего от закрытия шахт. Работникам предпенсионного возраста дать возможность доработать или способствовать досрочному выходу на пенсию.

Среди других мнений респондентов относительно закрытия шахт преобладают следующие:

  • нерентабельные предприятия надо закрывать, поскольку они являются экономически невыгодными и не приносят прибыль;
  • переезд из города в другие регионы или страны рассматривается как самый рациональный выход из ситуации. Предотвратить это можно через создание рабочих мест, конкурентные зарплаты, улучшение инфраструктуры города, создание мест для досуга, доступное жилье;
  • у большинства жителей образование связано с угольной промышленностью, что ограничивает их самореализацию в других сферах. Опрошенные демонстрируют готовность работать в тех сферах, которые гарантируют достойный уровень жизни: ИТ-технологии, психология, юриспруденция, служба в полиции;
  • рационально развивать и поддерживать различные направления экономики, в частности: промышленность (производство плитки, кирпича); ремонт сельхозтехники, производство оборудования для получения альтернативной энергии;
  • после постепенного закрытия шахт экологическая ситуация в регионе изменится к лучшему: состояние воздуха и водных ресурсов улучшится, а ликвидация терриконов уменьшит радиационный фон. А чтобы избежать проседания почвы и подтопления города, которые связаны с затоплением шахт, стоит соблюдать правила безопасности в процессе консервации подземных участков.

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