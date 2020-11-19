Жители угольных городов Донбасса назвали условия, при которых согласны на закрытие шахт

Закрытие угольных шахт и перепрофилирование моногородов должно проходить в тесном сотрудничестве властей с местными жителями. Таким является один из главных выводов исследования «Будущее справедливой трансформации в Украине: восприятие в шахтерских городках», проведенного общественной организацией «Екодія» и представительством Фонда Эберта в Украине.



Исследование проводилось в июле и августе методом фокус-групповых дискуссий. В нем приняли участие жители Доброполья, Мирнограда, Новогродовки, Покровска, Угледара, Селидово и Торецка.



Чаще всего респонденты отмечали такие негативные аспекты монопрофильности городов:

зависимость развития города от одного предприятия, его успешной деятельности, что влияет на уверенность в будущем;

отсутствие выбора профессий, занятости. В то же время наблюдается снижение престижа профессии шахтера, она не вызывает интерес у части молодежи;

тяжелый труд на предприятии с неконкурентной зарплатой, которую часто задерживают.

При этом позитив относительно монопрофильности скорее связан с отсутствием других возможностей в городе: предприятие является главным и стабильным источником пополнения городского бюджета (при условии, если оно не дотационное) и рабочих мест для населения.

По мнению участников исследования, закрытие шахт и перепрофилирование города является трудоемким процессом, который должен иметь утвержденную стратегию, проходить прозрачно и реализовываться в тесном сотрудничестве с местными жителями. Так, для максимально безболезненного закрытия шахт стоит:

наладить тесную коммуникацию представителей власти с громадой города, создать рабочую группу, которая будет включать представителей шахтеров — людей, владеющих ситуацией изнутри;

создать и развивать предприятия, которые обеспечат уход от монопрофильности и занятость населения после закрытия шахт;

обеспечить социальную защиту населения, пострадавшего от закрытия шахт. Работникам предпенсионного возраста дать возможность доработать или способствовать досрочному выходу на пенсию.

Среди других мнений респондентов относительно закрытия шахт преобладают следующие: