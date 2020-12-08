В России заявили, что их вакцину начала изготавливать компания из Харькова. На предприятии отрицают

В Российском фонде прямых инвестиций, который разработал непроверенную вакцину от коронавируса «Спутник V», заявили, что препарат начала производить харьковская фармкомпания «Биолек». В то же время на предприятии это отрицают.



Соответствующее сообщение РФПИ появилось 8 декабря на его официальном сайте.



Там сообщили, что возможность изготовления вакцины в Украине директор фонда Кирилл Дмитриев обсудил с депутатом Верховной Рады от «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.



Дмитриев говорит, что Россия готова производить свою вакцину в Украине и подать документы для ее регистрации в стране. В то же время утверждал, что «выпуск готовой формы вакцины на территории Украины уже наладила одна из ведущих фармацевтических компаний — АО "Биолек"».



Но в «Биолек» это отрицают. Там утверждают, что не подписывали никаких контрактов с россиянами, не получали от них никаких трансферных технологий по производству вакцины «Спутник V» и никогда не изготавливали подобных вакцин.



Также в «Биолек» отметили, что они, как национальный производитель вакцин, технически способны изготовить вакцину от коронавируса, но для этого необходимо его государственная регистрация в Украине.



«АО "Биолек" проводит производственную деятельность исключительно в соответствии с действующим законодательством Украины и производство любого лекарственного средства возможно лишь при условии его государственной регистрации», — отмечают в фармкомпании.

На данный момент в мире проходят испытания вакцин от коронавируса в разных странах.



В России была создана вакцина от коронавируса «Спутник V», ее зарегистрировали в августе еще до проведения всех необходимых испытаний. Третья фаза испытаний началась в РФ только в сентябре, в ней участвуют 40 тысяч добровольцев.



6 октября один из лидеров ОПЗЖ Виктор Медведчук посетилрезиденцию президента России и своего кума Владимира Путина. Во время встречи он отметил, что уже вакцинировался российской вакциной от коронавируса и попросил Путина предоставить вакцину Украине. Путин ответил, что передача вакцины возможна в случае официального запроса украинской властью.



После этого президент Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз поможет Украине получить «настоящую вакцину, когда она появится, и не будет вызывать сомнений у ученых».