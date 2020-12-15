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Штепу исключили из партии. Еще она может лишиться депутатского мандата в Славянске

15 декабря 2020, 10:37

Штепу исключили из партии. Еще она может лишиться депутатского мандата в Славянске

«Партия мира и развития» решением политсовета исключила из своих рядов Нелю Штепу, которая была избрана депутатом Славянского городского совета от этой политсилы. Об этом сообщила глава организации «Партии мира и развития» в Донецкой области Ирина Ольховая, передает корреспондент «Новостей Донбасса».

Она добавила, что Нелю Штепу намерены лишить депутатского мандата, но, согласно законодательству, это можно будет сделать только через год.

«В Избирательном кодексе появилось такое понятие, как императивный мандат. По закону, Нелю Игоревну [Штепу] возможно будет отстранить от выполнения обязанностей депутата Славянского городского совета через год», — сказала Ольховая.

Также «Партией мира и развития» и «Оппозиционным блоком» был подписан меморандум о сотрудничестве. Обе политсилы намерены координировать свои действия в горсовете Славянска и выразили поддержку мэру города Вадиму Ляху.

Между первым и вторым туром выборов мэра Славянска внутри «Партии мира и развития» произошел скандал: Неля Штепа поддержала кандидатуру от ОПЗЖ Павла Придворова. При этом ее партия поддерживала кандидата от «Оппозиционного блока» Вадима Ляха, который в итоге переизбрался на второй срок.

После этого «Партия мира и развития» выпустила заявление, в котором сообщила, что исключает Штепу из своих рядов. Также партия пообещала инициировать процедуру отзыва Штепы — лишение ее депутатского мандата.

11 декабря состоялось первое заседание Славянского горсовета, в котором приняла участие и Штепа в качестве депутата.

Штепа является обвиняемой в сепаратизме. Ее уголовное дело находится в украинских судах с февраля 2015 года.

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